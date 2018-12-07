Россия не хочет признавать статус военнопленных украинских моряков, – Тука. Новости

Россия может обменять украинских моряков, захваченных в плен в Азово-Керченской акватории, как нарушителей границы, но не хочет признавать, что они имеют статус военнопленных. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Недавно прозвучало заявление Путина о том, что Россия наших моряков рассматривает исключительно как нарушителей границы, Россия не отказывается от диалога для обмена или освобождения. Россия не получила еще ни одного официального обращения со стороны Украины, и эти моряки будут осуждены как фактически уголовные преступники», – сказал он.

По его словам, в этих заявлениях есть «определенная ловушка», потому что в украинском обществе остро обсуждается вопрос освобождения украинских моряков «любой ценой». «Это эмоции, которые абсолютно понятны, и на которых Россия научилась уже много лет очень удачно играть по всему миру. Вот на этих эмоциях нас фактически заставят, если мы согласимся на именно такой алгоритм, признать, что, во-первых, наши моряки виновны. Во-вторых, что они не находились в нейтральных водах, если мы соглашаемся, что они нарушители границы. И мы признаем априори правоту действий Российской Федерации в Черном море. И таким образом нас достаточно коварно на дипломатическом уровне пытаются признать и фактически принять те тезисы, которые сейчас внедряют российские политики и российская пропаганда», – отмечает Тука.

«Я надеюсь, что мы будем действовать другим путем. Мы будем настаивать на том, что наши ребята являются военнопленными, что к ним должны быть применены нормы Женевской конвенции. И, как один из наиболее вероятных вариантов, при посредничестве Международного Комитета Красного Креста будут начаты переговоры об их освобождении», – добавил замминистра МинВОТ.

Как сообщалось ранее, СБУ обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября, и заявила о подготовке новой провокации. Заместитель главы СБУ Олег Фролов проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись 6 видам нападений. Украинских моряков обстреливали истребитель, разведывательно-ударный вертолет и военный корабль РФ. 24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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