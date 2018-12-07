Украина использовала все, что можно в Договоре о дружбе с РФ, – политолог. Новости

Украина использовала все, что можно в Договоре о дружбе, сотрудничестве и стратегическом партнерстве с Россией для доказательств российской агрессии в международных судах, поэтому продлевать его в очередной раз не было смысла, особенно после конфликта в Азово-Керченской акватории. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

«Ситуацию в отношениях между Украиной и Россией принципиально изменили события 2014 года – российская агрессия, аннексия Крыма, война на Донбассе. Но и до этого много экспертов, в том числе и российских, говорили о том, что этот договор не соответствовал реалиям отношений между странами», – говорит он.

По его словам, после событий 2014 года ни о какой дружбе, сотрудничестве, а тем более о стратегическом партнерстве с Россией и речи быть не может. «Другое дело, что мы в 2014-м и последующие годы активно использовали отдельные нормы этого договора. Я напомню: там есть норма, под которой Россия подписалась, о признании украинских государственных границ, соответственно, и украинского статуса Крыма», – отметил Фесенко.

«Мы это использовали и используем сейчас в международных судах, но поскольку стал вопрос – продлевать или не продлевать, а он уже не соответствует реалиям, и мы все, что можно по этому договору использовали, я согласен, что президент принял правильное решение. Нет смысла продлевать этот договор, особенно после событий 25 ноября. Это еще один весомый аргумент для этого законопроекта. После очередного акта агрессии России – это просто последняя капля», – добавил политолог.

Ранее сообщалось, что 6 декабря Верховная Рада 277 голосами приняла Закон № 0206 «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Документ уже передали на подпись президенту Украины.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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