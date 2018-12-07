Военное положение и курс валют: Эксперт сделал прогноз. Новости

После введения в Украине военного положения курс валют стабилизировался и в ближайшее время предпосылок для резких скачков нет. Об этом рассказал экономист, политический обозреватель Вячеслав Шутенко.

«Опираться в такой аналитике можно на факты. Во-первых, бюджетом на 2019 год у нас курс доллара предусмотрен на уровне 29,4 гривны за доллар. Это немного выше, чем сейчас есть, но ненамного, это не 30, не 35 и не 40», – говорит он.

«Во-вторых, после того, как было введено военное положение, все задумались о дальнейшем сотрудничестве с Международным валютным фондом, от кредита которого сейчас в большой степени зависит стойкость национальной валюты», – продолжил Шутенко.

По его словам, судя по официальным заявлениям представителей МВФ, введение военного положения не отразится на сотрудничестве с Украиной и не будет прекращено. «Сейчас идет вопрос выполнения условий, которые выдвигаются Украине, а далее – пересмотр отчета об их выполнении, который состоится после 10 декабря. Если все будет нормально, кредит будет предоставлен, и это стабилизирует валюту», – отметил эксперт.

Он акцентировал на еще одном моменте. «Мы должны учитывать то, что в следующем году у нас выборы. Сначала президентские выборы, потом – парламентские. И власти не заинтересованы в том, чтобы были какие-то значительные скачки курса национальной валюты. Даже если будут какие-то экономические предпосылки для обесценивания гривны по отношению к доллару и другим валютам, я уверен, что будут использованы ручные механизмы Национальным банком Украины, и валюта будет искусственно стабилизирована. Поэтому в ближайшее время, по крайней мере до конца марта, я не прогнозирую больших скачков курса национальной валюты», – резюмировал экономист.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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