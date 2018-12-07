Девочка сильно кричала: В Донецке на пешеходном переходе произошло ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Авария произошла 6 декабря примерно в 17:20 в районе «ГАИ»: на пешеходном переходе сбили женщину. Дончане публикуют кадры с места аварии:

Очевидец рассказала подробности ДТП. «Это на горГАИ в 17:20 джип кого-то сбил, девочка сильно плакала лет 4, кричала мама… Люди вышли с маршрутки и переходили дорогу по пешеходному переходу, было 4 взрослых и девочка 3-4 лет, а потом был слышен удар... И девочка сильно кричала "мама", подбежал сотрудник ГАИ, стоял напротив. Я в маршрутке была, из которой и вышли эти люди», – пишет Людмила.

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