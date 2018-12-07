В неподконтрольной Кадиевке мужчина швырнул в женщину гранату, – соцсети. Новости

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В неподконтрольной Кадиевке мужчина швырнул в женщину гранату, – соцсети

ДН

07.12.18 09:58dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) в женщину бросили гранату. Пострадавшая в больнице. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как пишут в одном из местных пабликов, 5 декабря вечером жительница города шла домой после работы. У двора дома она увидела мужчину, который швырнул какой-то предмет в ее сторону. Женщина успела только отвернуться, и раздался взрыв. «Этот неадекват бросил в ее сторону гранату. В результате взрыва она с ранениями левого бедра, руки, спины доставлена в больницу. На данный момент ее жизни ничего не угрожает… Это все проделки ублю***ного "ополчения"», – пишут в паблике о подробностях инцидента.

Также известно, что у пострадавшей есть семья – муж и дети.

Пользователи в соцсетях возмущены тем, что произошло:

  • Артур: «Это полный беспредел, примите меры»;
  • Валентин: «Это уже стало народной забавой, кинь гранату ближнему своему. Скорейшего выздоровления пострадавшей»;
  • Сергей: «Где еще такое происходит…»;
  • Олег: «Это же чья-то мама, не дай бог…».

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