Сводка из зоны ООС за 6 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий 1 украинский военный получил ранения. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Из минометов калибром 82 мм НВФ обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, а огонь из стрелкового оружия зафиксирован на подступах к Марьинке. На Приазовье противник вел прицельный огонь из ручных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Чермалыка, Водяного и Лебединского.

В текущих сутках противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 196 единиц. Под огнем оказались район "Вольво-центра", села Спартак, Яковлевка, поселки Александровка, Жабичево, шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая, прилегающее к ней село Крутая Балка и поселок Верхнеторецкое; села Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.), Саханка, Коминтерново (после переименования Пикузы – прим. ред.), Октябрь (после переименования Верхнешироковское – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Смелое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».