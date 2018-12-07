Депозиты и сбережения в условиях военного положения: Рекомендации эксперта. Новости

В Украине сохраняется нестабильная ситуация, но населению не стоит паниковать и бежать в банки за снятием своих сбережений. Об этом рассказал экономист, политический обозреватель Вячеслав Шутенко.

«Имел место панический эффект. Все услышали о политической и военной дестабилизации, соответственно – начали снимать деньги с карточек, с депозитов, покупать валюту. Произошел скачок и масса спекуляций на рынке валют в Украине», – сказал он.

По его словам, то, что происходило в связи с введением военного положения, «логично», но населению необходимо адекватно оценивать ситуацию и не паниковать. «Серьезные военные действия, к счастью, не произошли, и, я думаю, что в ближайшее время их и не будет, поэтому ожидать, что будут какие-то серьезные "заморозки" депозитов и дестабилизация экономики, не нужно», – считает Шутенко.

«Учитывая нестабильную ситуацию, нужно следовать такому правилу: не держать яйца в одной корзине. Если люди держат деньги на депозитах в банках, то не вкладывать все наличные деньги в один банк, а распределять их между разными банковскими учреждениями. Рассматривать для депозитов не только банки с украинским капиталом, но и с иностранным, потому что они имеют серьезную подушку стабильности», – рекомендует эксперт.

Он добавил, что выгоднее сейчас украинцам хранить свои сбережения в иностранной валюте – в долларах или евро. «Не в национальной валюте. Потому что сейчас у нас по факту курс гривны по отношению к доллару около 28, а бюджетом на 2019 год предусмотрен курс выше. Даже по этой логике выгоднее хранить сбережения в долларах», – отметил экономист.

Шутенко также заявил, что после введения в Украине военного положения курс валют стабилизировался и в ближайшее время предпосылок для резких скачков нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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