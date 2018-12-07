Пенсии и дефицит Пенсионного фонда: Гройсман прокомментировал госбюджет. Новости

Дефицит в бюджете Пенсионного фонда Украины будет сохраняться еще 7 лет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя изменения в госбюджет на 2018 год.

«В начале изменений пенсионной системы, которые были крайне необходимы, дефицит пенсионной системы составлял примерно 140 млрд грн. решением правительства мы повысили пенсии военным – это плюс еще 27 млрд. Вот вам 167 млрд грн», – заявил он.

«А 10 млрд, которые мы распределили, потому что все расходы будут проведены по тем программам – это как раз уменьшение дефицита Пенсионного фонда, потому что этот дефицит сохраняется и будет сохраняться еще 7 лет по нашим расчетам», – сказал Гройсман.

По его словам, реформирование пенсионной системы – единственный правильный путь. «Нас заставляли поднять пенсионный возраст до 63 лет. Мы этого избежали и на это не пошли. Сейчас пенсии в соответствии с заработными платами повысились», – отметил премьер-министр.

«У нас есть большая прослойка людей, которые имели маленькую зарплату и невысокие выплаты в Пенсионный фонд – у них маленькая пенсия. Вот с этой маленькой пенсией нужно бороться, ее нужно увеличивать. Поэтому – первый перерасчет 1 января, для военнослужащих. Второй масштабный перерасчет – с 1 марта 2019 года», – напомнил Гройсман.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада Украины утвердила изменения в государственный бюджет на 2018 год. В принятом законопроекте Кабинет министров Украины предлагал народным депутатам перераспределить сэкономленные на социальных выплатах 7,2 млрд грн на выплату пенсий и другие расходы, а также перераспределение средств в размере почти полмиллиарда гривен на зарплаты работникам силовых структур в связи с введением военного положения в Украине.

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