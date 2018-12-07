В Украине долги по зарплатам шахтерам составляют 196 млн грн. Новости

Задолженность по заработной плате шахтерам на сегодняшний день составляет 196 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«За 11 месяцев этого года угледобывающие отрасли Украины не уменьшили, а увеличили добычу угля практически на 5%», – сказал он.

По его словам, правительство в полной мере выполнило свои обязательства по выплате зарплат шахтерам по государственным предприятиям.

«На сегодняшний день задолженность по заработной плате составляет 196 млн грн. А подготовленная платежка, начиная со вторника, на последнюю оплату в 320 млн грн. Я хотел бы, чтобы различали два платежа – обязательства государства по разнице в цене штата и оплата не штата, которая оплачивается исключительно из средств реализации угля, и это ответственность исключительно государственных предприятий», – заявил Насалик.

Как сообщалось ранее, 30 ноября глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что задолженность шахтерам в Украине составляет 575,98 млн грн, из них более 420 млн грн не выплачено горнякам Донбасса.

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