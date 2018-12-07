Никаких наблюдений, никаких посредников не требуется, – Лавров об ОБСЕ в Азовском море. Новости

В РФ не считают необходимым проведение миссией ОБСЕ мониторинга ситуации в Азовском море и Керченском проливе, как предложил министр иностранных дел Германии Гайко Маас из-за обострения украинско-российского кризиса и захвата Россией украинских моряков. Об этом сегодня, 7 декабря, в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ в Милане, которую транслировали российские СМИ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Маас ставил этот вопрос на встрече глав МИД Германии и России. Также министр иностранных дел РФ заявил, что считает такую идею «бесперспективной». «Конечно, никто не запретит эти вещи обсуждать и 11 декабря, и в другой день, но ОБСЕ имеет конкретный мандат: мандат распространяется на всю сухопутную территорию Украины. Там перечислены даже области, где есть представительства этой Специальной мониторинговой миссии», – утверждает Лавров.

«И никаких наблюдений, никаких посредников ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не требуется», – заявил он.

Напомним, после захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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