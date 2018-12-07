В ответ на военное положение: Россия отказывает во въезде украинцам. Новости

Россия начала применять зеркальные меры в ответ на усиленный контроль границы Украины в связи с введением в стране военного положения и отказывает во въезде в РФ украинцам без объяснения причин. Об этом сегодня, 7 декабря, рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Военное положение не значит, что абсолютно все россияне не могут попасть сейчас в Украину. За минувшие сутки было свыше 1300 граждан РФ, которые, мотивируя цель своей поездки, абсолютно без препятствий пересекли границу Украины на въезд. При этом Госпогранслужба за минувшие сутки отказала 38 гражданам РФ во въезде. В общем, с начала объявления военного положения, количество таких отказов свыше 800», – сообщил он.

По его словам, за минувшие сутки в России, где «якобы обещали не применять зеркальных мер», отказала во въезде на территорию РФ 33 гражданам Украины. «При этом, если мы аргументируем свою позицию и составляем соответствующие документы, то российские правоохранители отказывают украинцам без объяснения причин и предоставления каких-либо юридических документов», – рассказал Слободян.

«На данный момент ситуация такая. Мы продолжаем выполнять свои обязанности по усиленному контролю по пересечении границы Украины на въезд иностранных граждан из стран категории рисков», – добавил представитель Госпогранслужбы Украины.

Как сообщалось ранее, в связи с военным положением Украина ввела ограничения на въезд для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, на КПВВ Донбасса ограничили выезд иностранцев.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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