Лавров ответил на вопрос, когда РФ освободит захваченных украинских моряков. Новости

Захваченные россиянами у Керченского пролива украинские моряки «чувствуют себя неплохо», об их судьбе в РФ готовы говорить после завершения суда над военнопленными моряками. Об этом сегодня, 7 декабря, в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ в Милане, которую транслировали российские СМИ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление глава МИД РФ сделал, отвечая на вопрос о том, когда Россия освободит захваченных украинских моряков.

По словам Лаврова, сейчас моряки находятся под следствием. «Их посещает наш уполномоченный по правам человека, к ним обеспечивается консульский доступ, они чувствуют себя неплохо, их здоровью ничто не угрожает. Когда закончится следствие – будет суд. Они нарушили международное право и российские законы, вторглись в территориальные воды РФ», – уверяет глава МИД РФ.

«Что касается сроков – как только суд завершится… У нас есть разные возможности в соответствии с российским законодательством… Тогда уже можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах. Но это будет сделано после того, как завершится судебный процесс», – добавил он.

Как сообщалось ранее, СБУ обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября, и заявила о подготовке новой провокации. Заместитель главы СБУ Олег Фролов проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись 6 видам нападений. Украинских моряков обстреливали истребитель, разведывательно-ударный вертолет и военный корабль РФ.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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