Повод для агрессии РФ в Европе: Порошенко о последствиях блокады Азовского моря. Новости

Украина призывает своих международных партнеров применить жесткие санкции для прекращения агрессии России в Черном и Азовском морях для обеспечения свободы судоходства, потому что подобные действия РФ – прямая угроза и для европейской безопасности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе брифинга в Киеве по итогам переговоров с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Атака на украинских военных указывает на еще одну весомую опасность, которую некоторые [европейские партнеры] предпочитают не замечать – строительство Россией объектов в международных водах. Это еще один весомый аргумент для того, чтобы немедленно остановить строительство газопровода "Северный поток-2", который не имеет ни единого экономического смысла, а исключительно политический», – сказал он.

По его словам, строительство газопровода «Северный поток-2» может стать поводом для России применить агрессию в Европе. «Агрессивные действия России, которая открыто игнорирует Минские соглашения и открыто нагнетает ситуацию в Черном и Азовском морях, – это прямая угроза европейской безопасности и вызов для всего демократического мира», – заявил Порошенко.

«Мы призываем Кремль немедленно и без каких-либо условий освободить украинских моряков, немедленно передать захваченные украинские военные суда и полностью открыть судоходство, в соответствие с международным правом, в Керченском проливе, и деоккупировать Азовское море, разблокировав работу украинских портов», – подчеркнул президент Украины.

Он также сообщил, что Украина и Литва будут прилагать совместные усилия в противодействии российской агрессии, особенно в Азово-Керченской акватории.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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