Блокада Азовского моря: На якоре стоят 140 торговых кораблей. Новости

Пограничники продолжают отслеживать ситуацию с судоходством в Азовском море, связанную с пропуском через Керченский пролив. Об этом сегодня, 7 декабря, рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Сейчас, по имеющимся у нас данным, около 140 судов скопились вблизи Керченского пролива. Это те суда, которые выходят из Азовского моря, и те суда, которые планируют зайти в Азовское море. Это торговые суда, которые ведут торговлю через порты Азовского моря», – сказал он.

По его словам, за минувшие сутки Российская Федерация пропустила 8 судов, которые направлялись в украинские порты Азовского моря. «Наблюдается тенденция, что те суда, которые следуют в российские порты в Азовском море, практически беспрепятственно проходят через Керченский пролив, направляясь к месту назначения, а те суда, которые следуют в украинские порты, вынуждены по несколько дней ждать разрешения и сопровождения от российских правоохранителей, чтобы пройти через незаконно аннексированный Керченский пролив», – сообщил Слободян.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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