Литва ввела санкции против России за агрессию в Керченском проливе. Новости

Литва ввела национальные санкции против России за акт агрессии в Азово-Керченской акватории, несмотря на то, что в Европейском Союзе на действия РФ пока никак не отреагировали. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе брифинга в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко заявила президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

«Каждый раз, как я приезжаю в Украину, я вижу разную ситуацию. В дополнение к военным действиям на Донбассе Украина сейчас наблюдает открытую агрессию России против украинского народа, поэтому нам – литовцам, важно быть с вами и поддерживать вас», – сказала она.

Она отметила мужество украинского народа в борьбе за независимость своей страны в своей же стране.

«Двусторонние отношения между нашими странами всегда были хорошими. Мы сегодня проводим не только бизнес-форум, в котором принимают участие более 500 компаний и лидеры бизнеса в вашей стране. Мы знаем, что сегодня международные организации не ввели никаких санкций против российских действий, но мы приняли свои – национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе», – сообщила Даля Грибаускайте.

«Мы также приняли решение предоставлять помощь в виде амуниции. Мы направляем своих военных и кибер-инструкторов, гуманитарную помощь и поддерживаем общественные инициативы нашего народа, который организовывает помощь для вашей борьбы», – добавила президент Литвы.

Напомним, между Украиной и Литвой сегодня, 7 декабря, был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. По итогам переговоров с Далей Грибаускайте Петр Порошенко сообщил, что Украина и Литва будут прилагать совместные усилия в противодействии российской агрессии, особенно в Азово-Керченской акватории, и призвал международных партнеров применить к России жесткие санкции для разблокировки Азовского моря.

Читайте также: