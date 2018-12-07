Ситуация в пунктах пропуска днем 7 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 7 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Александр: «12:06. Горловка: больше 50 основной. Движения почти нет»;

«Администратор»: «14:08. Горловка – на 14 часов в Украину 200+ авто. Очередь за 3 часа не сдвинулась ни на одно авто».

КПВВ «Марьинка»:

«Igorinnho»: «10:56. "Каргилл", пешеходов около 50 человек. Пропускают раз в 40-50 минут. "Каргилл", в Украину машины на спуске с моста, льгота – половина от основной»;

Катерина: «11:07. На "Каргилле" со стороны Украины машин уже 40-50»;

Сергей: «12:40. "Каргилл" в Украину машин 60, льготы немного меньше»;

Сергей: «13:53. Марьинка в сторону Донецка 20 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «10:40. В Еленовке из Донецка 50 авто и 10 льготы, в Донецк 20 машин и стоят фуры Красного Креста. Пеших – практически пусто. До 3-го туалета примерно 80 машин»;

«Администратор»: «12:21. Еленовка в Волноваху машин 65-70, запускают раз в полчаса по 10-12 машин»;

«Man»: «12:37. Еленовка в Украину – 2,5 туалета»;

Дмитрий: «13:27. Еленовка около 80 машин»;

Николай: «13:27. Еленовка 73 общей,5 льготы, а на "Каргилле" (Курахово), капец, от моста и общая и льгота»;

«Житель Донбасса»: «14:04. Еленовка на выезд обычная очередь за 4 часа. Осталось около 60 машин, в Донецк больше 60 и около 40 льготы»;

«Bad»: «14:19. Новотроицкое в Донецк – машин 10. Льготы – 6»;

Анна: «14:44. В Новотроицке в Донецк уже собралось около 40 машин. И пеших много».

КПВВ «Гнутово»:

Владимир: «11:58. Пищевик в Донецк – сразу на проверку».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.