Украина и Литва подписали ряд двусторонних соглашений. Новости

Между Украиной и Литвой сегодня, 7 декабря, был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе брифинга в Киеве по итогам переговоров с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Среди них – "Дорожная карта" развития стратегического партнерства между Украиной и Литовской Республикой на 2019-2020 годы», – сказал он.

В «Дорожной карте» изложены задачи сотрудничества по вопросам международной и региональной безопасности, в сфере европейской и евроатлантической интеграции, в торгово-экономической, энергетической, транспортной отраслях, а также в культурно-гуманитарной и социальной сферах между Украиной и Литвой.

Президент Украины отдельно отметил, что год назад с Литвой в этот день – 7 декабря было подписано межправительственное соглашение по трудоустройству и сотрудничеству в сфере трудовой миграции. «Этот документ о том, что нашим гражданам, работающим в Литве, будет обеспечена достойная защита их прав, для детенизации этих процессов, и, соответственно, о защите литовских граждан, которые планируют работать в Украине», – напомнил Порошенко.

Сегодня, 7 декабря, в Киеве представители администраций президентов Украины и Литвы подписали протокол заседания лидеров двух стран, в котором изложены позиции о продолжении развития стратегического партнерства Украины и Литвы, о противодействии российской агрессии и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Протокол определяет практические вопросы двустороннего сотрудничества по вопросам международной и региональной политики и безопасности, взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. В документе также отражены направления сотрудничества в рамках реализации стратегических целей Украины относительно членства в ЕС и НАТО.

Кроме того, были подписаны протоколы межправительственных соглашений Украины и Литвы о выполнении Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц, а также о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

По итогам переговоров Петр Порошенко сообщил, что Украина и Литва будут прилагать совместные усилия в противодействии российской агрессии, особенно в Азово-Керченской акватории, и призвал международных партнеров применить к России жесткие санкции для разблокировки Азовского моря.

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