В Азовском море действуют все международные договоренности, – президент Литвы. Новости

Россия должна выполнять все международные договоренности по судоходству в Азовском море. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе брифинга в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко заявила президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

«Если Россия и дальше будет разжигать свои враждебные действия против Украины и международного сообщества, то мы хотим еще раз напомнить, что Азовское море не является территорией России, и на этом море действуют все международные договоренности. Россия так же, как и все остальные, должна выполнять условия этих международных договоренностей», – подчеркнула она.

«Если – нет, мы всегда поддержим Украину, и будем увеличивать свое военное присутствие. Мы должны обеспечить передвижение по Керченскому проливу к Азовскому морю. Мы должны выполнять все договоренности, действующие по международным водам», – добавила президент Литвы.

Даля Грибаускайте также сообщила, что Литва ввела национальные санкции против России за акт агрессии в Азово-Керченской акватории, несмотря на то, что в Европейском Союзе на действия РФ пока никак не отреагировали.

Напомним, между Украиной и Литвой сегодня, 7 декабря, был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

По итогам переговоров Петр Порошенко сообщил, что Украина и Литва будут прилагать совместные усилия в противодействии российской агрессии, особенно в Азово-Керченской акватории, и призвал международных партнеров применить к России жесткие санкции для разблокировки Азовского моря.

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