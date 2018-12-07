У России нет доказательств провокаций в Азово-Керченской акватории, – Порошенко. Новости

Украина не допускала ни одной провокации в отношении России для вооруженной агрессии в Азово-Керченской акватории, а доказательств обратного у Кремля нет, иначе они уже были бы предоставлены. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе брифинга в Киеве по итогам переговоров с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Украина не допустила ни одного провокационного действия. Речь шла об обычной ротации украинских кораблей между Одессой и Николаевом, в полном соответствии с двусторонними соглашениями и международной конвенцией. Безусловно, Россия пыталась спровоцировать нас, чтобы начать мощную наземную операцию», – сказал он.

По его словам, Россия провела десантную операцию с применением оружия по захвату украинских кораблей. «Мы должны защищать свою территориальную целостность и продемонстрировать всему миру доказательства российской агрессии, что мы и делаем», – заявил Порошенко.

«Прошло более двух недель с момента этих событий, и Россия не представила ни единого доказательства ни на уровне командующего ВМФ РФ, ни на уровне президента РФ во время встречи "Большой двадцатки". Это говорит о том, что у них нет никаких доказательств, которые могли бы оправдать их агрессию. Поэтому мы считаем полностью адекватными все наши решения, в частности, решение СНБО о введении военного положения», – подчеркнул президент Украины.

Как заявила президент Литвы Даля Грибаускайте Россия должна выполнять все международные договоренности по судоходству в Азовском море. Она также сообщила, что Литва ввела национальные санкции против России за акт агрессии в Азово-Керченской акватории, несмотря на то, что в Европейском Союзе на действия РФ пока никак не отреагировали.

Напомним, между Украиной и Литвой сегодня, 7 декабря, был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

По итогам переговоров Петр Порошенко сообщил, что Украина и Литва будут прилагать совместные усилия в противодействии российской агрессии, особенно в Азово-Керченской акватории, и призвал международных партнеров применить к России жесткие санкции для разблокировки Азовского моря.

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