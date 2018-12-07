Из-за санкций за Керченский кризис Россия угрожает министрам, – президент Литвы. Новости

Из-за введения национальных санкций за Керченский кризис Россия угрожает министрам Литвы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе брифинга в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко заявила президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

«Иногда не так просто быть первыми, когда вводим санкции. Например, мы получаем личные угрозы от России. Например, мои министры – министр иностранных дел получил. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция, потому что быть открытыми в этом мире, возможно, гораздо важнее, чем какая-то военная поддержка», – сказала она.

«Важно очень открыто говорить против своего агрессора. И это может гораздо больше угрожать вашему агрессору», – добавила Грибаускайте.

Президент Литвы Даля Грибаускайте также заявила, что Россия должна выполнять все международные договоренности по судоходству в Азовском море. Она также сообщила, что Литва ввела национальные санкции против России за акт агрессии в Азово-Керченской акватории, несмотря на то, что в Европейском Союзе на действия РФ пока никак не отреагировали.

Напомним, между Украиной и Литвой сегодня, 7 декабря, был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. По итогам переговоров Петр Порошенко сообщил, что Украина и Литва будут прилагать совместные усилия в противодействии российской агрессии, особенно в Азово-Керченской акватории, и призвал международных партнеров применить к России жесткие санкции для разблокировки Азовского моря.

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