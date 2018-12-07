Могут забирать территории, но сердца – никогда: Президент Литвы поддержала украинцев. Новости

Россия оккупировала часть территории Донбасса и аннексировала Крым, проявляет агрессию в Азовском море, но она не сможет захватить сердца украинцев, которые борются за независимость и территориальную целостность своей страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе брифинга в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко заявила президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

«В Украине последние годы были очень сложными, особенно после оккупации Крыма. Но мы сегодня хотим поддержать вас. Мы понимаем, что именно вы, сами, должны строить свою страну, и очень важно говорить о силе вашего народа. Тут важна не военная сила, а сила духа вашего народа. Именно это может оказывать сопротивление вашему агрессору», – сказала она.

«Они могут забирать территории, но ваши сердца они никогда не заберут. Верить в самих себя – ваша обязанность. Никто не может прийти и захватить вас или оккупировать. Я желаю вам верить в себя, бороться и знать, за что вы боретесь, что это ваша страна и только ваша. И будущее – за вами», – подчеркнула Грибаускайте.

Президент Литвы также заявила, что Россия должна выполнять все международные договоренности по судоходству в Азовском море. Она также сообщила, что Литва ввела национальные санкции против России за акт агрессии в Азово-Керченской акватории, несмотря на то, что в Европейском Союзе на действия РФ пока никак не отреагировали.

Напомним, между Украиной и Литвой сегодня, 7 декабря, был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. По итогам переговоров Петр Порошенко сообщил, что Украина и Литва будут прилагать совместные усилия в противодействии российской агрессии, особенно в Азово-Керченской акватории, и призвал международных партнеров применить к России жесткие санкции для разблокировки Азовского моря.

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