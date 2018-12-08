Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря: Проезда ожидали 320 авто. Новости

Сегодня утром, 8 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 декабря через КПВВ последовало 37,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 8215 человек и 845 транспортных средств;

«Марьинка» – 8555 человек и 1490 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7475 человек и 1405 транспортных средств;

«Гнутово» – 3810 человек и 895 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9175 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорск» – 35/50;

«Марьинка» – 0/50;

«Новотроицкое» – 50/70;

«Гнутово» – 30/35.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «9:18. На Каргиле общая от начала моста. Льготы до середины подсадки и прибывают».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей:7:14. В Волноваху около 100 машин обычной и 70 калек»;

Администратор: «9:20. Общая 100 примерно. Льгота 50. Еленовка из Донецка».

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «9:23. На Октябре очередь в камышах».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

При этом пользователи отмечают тяжелую ситуацию на КПВВ «Майорск». Там вчера был затруднен проезд. «Там полный звиздец. Из основной очереди проехало (вчера – прим.) порядка 30 машин, остальные суперльгота (2000). Люди приезжают третий день но все безрезультатно. Вчера вернулись порядка 150-200 машин», – пишет Михаил. Также отмечается, что пешеходная очередь двигалась активно. «Люду было валом. Но проходили бодрячком. На 0 подзастрял уехал 5 автобусом», – пишет Ганс.

Также пользователи соцсетей предупреждают об увеличившимся количестве дополнительных блокпостов на подконтрольной Украине территории.

Раиса: «Вчера ехали через Гнутово в Сартану. Оттуда через Мариуполь поехали в Волноваху. При выезде из Мариуполя сделали какой-то блокпост недалеко от сталевара в вышиванке. Пару раз мы нормально проезжали через него. А вчера, когда подъехали, с двух сторон были большие очереди. Оказалось, что всех мужчин посылали с паспортами в терминал на проверку. Так что, кто едет в Мариуполь будьте на чеку. Счастливого всем пути»;

Елена: «Да, это правда. Добавились проверочные пункты».

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