Может, день граненого стакана будем отмечать: В Донецке возмущаются очередным «праздником». Новости

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Может, день граненого стакана будем отмечать: В Донецке возмущаются очередным «праздником»

ДН

08.12.18 12:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке собрали митинг для празднования «дня георгиевской ленты». Как отмечают в социальных сетях местные жители, на пл. Ленина традиционно согнали студентов и бюджетников. Кроме того, перекрыли движение в центре города, что создало трудности горожанам.

  • Алексей: «Совок в самом диком и безумном проявлении. Люди в ж*пе живут, а вокруг сплошные праздники. Театр абсурда какой-то»:
  • Влад: «Ля какое торжество отгрохали, правда смысла не вижу»;
  • Надежда: «Просто это шоу о процветании "великой и молодой" уже до икоты от смеха доводит, угробили все, а этим хоть кол на голове теши, как можно такими слабоумными быть»;
  • Сергей: «Опять бюджетники ж*пы морозили»;
  • Марина: «Заморозили студентов»;
  • Андрик: «Дебилизм»;
  • Елена: «У меня начальство адекватное... Нас ж*пы морозить для массовки не выгоняют»;
  • Сергей: «Еще один праздник придумали. Может, пора День граненого стакана праздновать?».

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