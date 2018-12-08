Может, день граненого стакана будем отмечать: В Донецке возмущаются очередным «праздником». Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке собрали митинг для празднования «дня георгиевской ленты». Как отмечают в социальных сетях местные жители, на пл. Ленина традиционно согнали студентов и бюджетников. Кроме того, перекрыли движение в центре города, что создало трудности горожанам.
- Алексей: «Совок в самом диком и безумном проявлении. Люди в ж*пе живут, а вокруг сплошные праздники. Театр абсурда какой-то»:
- Влад: «Ля какое торжество отгрохали, правда смысла не вижу»;
- Надежда: «Просто это шоу о процветании "великой и молодой" уже до икоты от смеха доводит, угробили все, а этим хоть кол на голове теши, как можно такими слабоумными быть»;
- Сергей: «Опять бюджетники ж*пы морозили»;
- Марина: «Заморозили студентов»;
- Андрик: «Дебилизм»;
- Елена: «У меня начальство адекватное... Нас ж*пы морозить для массовки не выгоняют»;
- Сергей: «Еще один праздник придумали. Может, пора День граненого стакана праздновать?».
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