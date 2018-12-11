Сказывается близость фронта: Особенности новогодней торговли в Покровске (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) наиболее популярные точки продажи новогодней атрибутики сосредоточены в центре города, где расположены рынок, два универмага и множество магазинов.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», ценовой разбег позволяет говорить о «праздничной демократии»: на любой кошелек и вкус.

В последнее время увеличился спрос на искусственные елки. «Лучше раз потратиться и больше не заморачиваться. Обычную елку или сосну нужно выбирать, тащить домой, обеспечивать ей определенный уход, потом морочиться с иголками, вытаскивать на улицу. А такую – купил и успокоился», – поясняет новогодний тренд продавец Александр.

Он отметил, что в последние годы искусственные ели выше по качеству, чем ранее. Не китайские, а отечественного производства. В Покровске, к примеру, особенно популярны елочки из Луцка. 60-сантиметровая – примерно в 90 грн, а 3-метровая – 3,5 тыс. грн.

Как сообщили в магазине «Аист», где большой выбор искусственных елок, в ноябре они делали скидки в 20%, сейчас – около 10%. Чем ближе к Новому году, тем дороже обойдется подобная покупка.

«Пластмассовые» елки-сосны – разные. Есть просто зеленые (и светлее, и темнее). Есть с напылением а-ля иней. Есть полностью с белой хвоей. Имеются и с шишками. Какие-то – более пушистые, какие-то – менее. В качестве «иголок» используется или поливинилхлорид (ПВХ), что придает им почти настоящую «колючесть», или пропилен (иголочки тогда мягкие). Спрос одинаков.

Небольшие елочки стоимостью от 55 грн. в мини-мешочке берут на подарок, устанавливают на рабочем месте и пр.

Чтобы привлечь покупателя, магазины соревнуются в дизайне. Например, подвешивают елочки к потолку вниз тормашками, украшая их нестандартным сочетанием – шишками и лимонами.

Как всегда большое разнообразие елочных украшений. Обычные пластиковые (китайского производства) поштучно – порядка 10-15 грн, а набор (6, 12 шт. и более) – 100-120 грн. Все зависит от диаметра, внешнего вида игрушки.

Возвращается мода на стекло. Такие игрушки стоят дороже, но у многих они ассоциируются с детством, как и сам праздник Нового года. Так что их активно разбирают. Цена на самый обычные стеклянные шары диаметров 80 мм стартует от 25 грн. С рисунком, с блестящим напылением, фигурной формы – уже дороже, от 33 грн. Ценового «потолка» фактически нет: за одну стеклянную елочную игрушку просят порой и 100 грн, и 200 грн. При этом продавцы уверяют, что это – ручная работа и «полный эксклюз». При этом, если задаться целью, можно найти такой же «эксклюз» вполовину дешевле.

Цена на «дождик» стандартной 3-метровой длины стартует от 5 грн. Дальше – по нарастающей, в зависимости от диаметра (пушистости).

Гирлянды опутали полки, стены, окна и потолки торговых точек светящимися змейками. Есть тонкая паутинка на батарейках, из которой можно сложить любую композицию. Начальная цена – 50 грн. Далее – от длины, лампочек, дизайна. Средняя стоимость комнатной гирлянды 200-300 грн. Уличная обойдется в среднем в 500 грн. Многим нравятся гирлянды-водопады, которые создают видимость стекающей воды. Правда, выложить придется все те же полтыщи, что и за уличную.

Из новинок – гирлянды в виде шаров, сосулек, снежинок, колокольчиков. Стоимость – около 350 грн.

Дед Мороз и Снегурочка удерживают свои позиции на новогоднем рынке, Санта Клаус на Донбассе все-таки пока менее почитаем. «Дед» и «внучка» харьковского производства (по качеству – «как настоящие») обойдутся примерно в тысячу за пару. Причем Дед Мороз стоит на 50% дороже «внучки».

Пиротехники (петарды, салютные установки, огненные фонтаны) немного. Продавцы поясняют, что, с одной стороны, по сравнению с довоенным периодом спрос на «новогодние стрелялки» упал – покровчане все-таки живут в зоне проведения операции Объединенных сил, сказывается близость линии фронта. С другой стороны, в прежние годы в зоне тогда еще АТО часто запрещали использовать петарды и пр. даже в новогоднюю ночь.

А вот бенгальские огни (от 3 грн за пачку-минималку до 40 грн за «удлиненный вариант») и хлопушки всевозможных видов – в продаже имеются. Хлопушки есть и совсем дешевые – 10-15 грн за штуку. Есть и подороже, но «поинтереснее» – из некоторых, например, вылетают звездочки, снежинки и даже «доллары». Такие «стрелялки» стоят около 50 грн.

В продаже замечена хлопушка «Украина», которая стреляет флажками с трезубцем. Цена – 45 грн.

Много мишуры, которой можно обшивать детские костюмы, украшать сапожки Святого Николая. Особенно в чести – снежинки (пластмассовые, из пенопласта, из разноцветного дождика), цена – от 10 грн и выше.

Ну и, конечно, прилавки заполнены символом года по Восточному гороскопу. Хрюши представлены в различных вариантах: елочные украшения, копилки (в том числе музыкальные), посуда, статуэтки, подушечки, игрушечки (и мягкие, и фарфоровые, и керамические), магнитики и пр. Различны и цены: можно купить магнитик за 15 грн, а можно выложить и в 100 раз больше за набор фарфоровой посуды «Три поросенка» или за статуэтку.

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