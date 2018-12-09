Ситуация в пунктах пропуска утром 9 декабря: Проезда ожидали 315 авто. Новости

Сегодня утром, 9 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 декабря через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 7645 человек и 830 транспортных средств;

«Марьинка» – 7330 человек и 1210 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6865 человек и 1370 транспортных средств;

«Гнутово» – 3460 человек и 855 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8130 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 30/65;

«Марьинка» – 0/50;

«Новотроицкое» – 40/50;

«Гнутово» – 30/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Анжела: «8:31. В общую очередь всех ставят, машин много, вчера не проехали, пеших с утра человек до 200 было».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:28. Каргил: в 8:00 первая протяжка машин на 10. Общая очередь до начала моста. Льготы около 20 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «8:32. Перлына – Украина, перед открытием поста 65 машин, пешиков – 120-140. На 7 утра Еленовка – около 100 авто».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.