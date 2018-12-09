В прифронтовом Торецке для переселенцев ремонтируют квартиры (Фото). Новости

В Торецке (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) за деньги из областной субвенции ремонтируют квартиры, в которых будут жить переселенцы из поселка Пивденное, лишившиеся своего жилья в результате боевых действий.

Так, семья Потаповых Лидия и Юлия в Торецк переехали в июне текущего года. Их жилье в Пивденном сгорело. «Дом сгорел полностью. Все сгорело, мы ничего не вытащили. В трусах и шляпе выскочили. Длилась длинная эпопея пока становились на очередь. Но потом все-таки нам дали малогабаритную двушку. И хорошо. Это лето – неповторимое», – рассказывает Лидия Потапова.

Для Потаповых сейчас ремонтируют квартиру по улице Герцена. Установили натяжной потолок, пластиковые окна, положили плитку в ванной комнате.

Как сообщила главный специалист общего отдела управления жилищно-коммунального хозяйства Торецкой ВГА Светлана Сударикова, стоимость капитального ремонта этой квартиры – 172,5 тыс. грн. «Будет установлено все сантехническое оборудование, ванна, унитаз, электрическая плита. Все, что должно быть в квартире. Радиаторы уже установлены, поменяны коммуникации», – сказала она.

Обои поклеят в ближайшее время. Потаповы планируют заехать в квартиру во второй половине декабря. «Маленькая квартира нас устраивает. Нам обещают, что у нас в доме все дружные. В доме в самом подъезде очень чисто, следят за порядком», – говорит Юлия Потапова.

Также для переселенцев ремонтируют квартиру по улице Владимирской. Здесь одна комната. Уже поклеили обои. На капитальный ремонт этой квартиры выделили 114 тыс. грн.

Всего в Торецке ремонтируют 7 квартир для переселенцев из Пивденного. Эти квартиры – городская коммунальная собственность. Их планируют отремонтировать до нового года.

Всего таких семей переселенцев из Пивденного в городе сейчас 11.

Отметим, что пгт Пивденное до мая 2018 года был разделен линией разграничения: западная (Черная Гора) была под контролем украинского правительства, восточная (Чигари) – «ДНР». В мае поселок полностью перешел под контроль ВСУ.

Ранее сообщалось, что военно-гражданская администрация города Торецка готова временно разместить в одном из образовательных учреждений около 100 человек, прибывших из поселка Пивденное на безоплатной основе.

Также 28 мая в ходе обстрелов незаконными вооруженными формированиями города Железное (до переименования – Артемово), который также, как и Пивденное, подчинен Торецкому городскому совету, погибла 15-летняя девочка. Окраины Торецка и сам город регулярно попадают под обстрелы, от которых страдают мирные жители.

По информации СММ ОБСЕ, больше половины домов в пгт Пивденное уничтожены в результате обстрелов и пожаров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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