Украина или Россия: Юрист пояснила, какая страна должна выплачивать компенсацию за пострадавшее на Донбассе жилье. Новости

Компенсировать ущерб за поврежденное или разрушенное в ходе боевых действий жилье, расположенное на подконтрольной украинской власти территории Донбасса, должна Украина. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказала правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Елена Шишкина.

Что касается поврежденного или разрушенного имущества на временно неподконтрольной части Донбасса, то здесь можно говорить об ответственности по компенсации со стороны России. «Закон о реинтеграции Донбасса (№ 2268) имеет четкую территориальную направленность – он касается временно оккупированных территорий. И поэтому закону РФ признана не только государством-агрессором, но и ответственным за любой ущерб, нанесенный государству Украина», – отметила аналитик.

Соответственно, закон № 2268 трудно применить к подконтрольным территориям. Елена Шишкина напомнила, что вопрос о компенсации за разрушенные дома, расположенные с украинской стороны, до сих пор не урегулирован на законодательном уровне. В данном случае используются положения действующих законов в сфере борьбы с терроризмом.

«Но по большому счету Украина также имеет обязательства перед собственными гражданами, поскольку в свое время не защитила их от войны. Такие ее обязательства, прежде всего, выписаны в Руководящих принципах по вопросам о перемещении лиц внутри страны* и Принципах Пинейро*. Однако эти документы не являются международными договорами и действие ст. 9 Конституции Украины на них не распространяется», – подчеркнула юрист.

«С другой стороны, практика Европейского суда по правам человека выводит позитивные обязательства государств-участников Европейской конвенции по правам человека по возмещению вреда за поврежденное или разрушенное имущество в результате войны. По нашему мнению, исходя из положений Европейской конвенции по правам человека и практики Европейского суда по правам человека, Украина имеет обязательства возмещать причиненный ущерб», – резюмировала Шишкина.

* «Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны» – составлены Представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о внутренне перемещенных лицах, приняты в 1998 году. «Руководящие принципы» затрагивают особые потребности перемещенных внутри страны лиц во всем мире, определяют права и гарантии, которые касаются защиты лиц от насильственных перемещений и предоставления им защиты и помощи во время перемещений, а также во время возвращения или переселения и реинтеграции.

** В 2005 г. Подкомиссия ООН по защите и поощрению прав человека приняла т.н. Принципы Пинейро – международные принципы по возвращению жилища и имущества беженцам и перемещенным внутри страны лицам. Чтобы упростить применение этих Принципов, УВКБ ООН издало руководство по их осуществлению – «Руководство по вопросу о восстановлении жилья и собственности для беженцев и внутренне перемещенных лиц: Осуществление "Принципов Пинейро"».

Читайте также: