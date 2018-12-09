Переселенцам: Особенности получения паспорта в 18-летнем возрасте. Новости

В Украине при получении паспорта внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) в 18-летнем возрасте есть свои особенности. Об этом рассказала инспектор отдела по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции управления Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Запорожской области Ольга Парфенова.
Так, кроме свидетельства о рождении, паспортов родителей или одного из них, которые на момент рождения этого ребенка находились в гражданстве Украины, нужны также сведения регистрационной карточки налогоплательщика или сообщение фискальной службы об отказе в присвоении такого номера.
Также необходимо представить документ с фотокарточкой. Это нужно, по словам инспектора, потому что в отношении таких лиц обязательно проводится установление личности. При отсутствии таких документов предоставляется детальная информация о лице. С этой целью работник миграционной службы задает соответствующие вопросы, чтобы лицо могло вспомнить о себе как можно больше информации, пригодной к идентификации. Лицо может собственноручно заполнить обращение или это может заполнить работник ГМС.
Вся информация, которую сообщит заявитель, берется во внимание, в частности:
- все места, где лицо проживало;
- места обучения;
- места временной и постоянной работы, по трудовому договору;
- места прохождения курсов повышения квалификации или других специальных курсов.
«Дело в том, что биометрические параметры, которые обязательно необходимы для идентификации, это, в первую очередь, изображение лица. Мы будем направлять информацию абсолютно во все государственные реестры, к распорядителям госреестров, держателей информационных баз предприятий, учреждений, организаций, которые смогут нам предоставить информацию, пригодную для идентификации», – рассказала Ольга Парфенова.
Она отметила, что если личность не будет установлена в результате процедур установления личности, в том числе, путем опознания, или не будет лиц, которые смогут провести опознание этого лица, лицу будет рекомендовано обратиться в суд для установления своей личности. Это предусмотрено действующим законодательством. И уже после вступления в силу судебного решения лицо сможет обратиться повторно в органы ГМС и оформить паспорт в форме карточки (ID-паспорт).
Читайте также:
- В Украине могут измениться правила фотографирования на документы
- Три вопроса переселенцев к юристу: В «Донбасс SOS» объяснили процедуру получения нового паспорта, прописки и жилья
- В миграционной службе Украины рассказали, как голосовать владельцам ID-карт
- Есть нюансы: В Покровске пояснили, где оформлять паспорта переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса
- Не вклеил фото в бумажный – получишь ID-паспорт: В Покровске разъяснили особенности новых документов
- Механизм «пяти родственников»: Как проводится идентификация переселенцев и что делать, если нет дополнительных документов
- ID и загранпаспорта: Есть нюансы доставки документов в города Донетчины
- Паспорта для переселенцев: В Покровске рассказали о нюансах идентификации и оформления документов (Фото)
- Сомнения в личности: Переселенке отказались вклеивать новое фото в паспорт
Комментарии