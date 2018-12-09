Переселенцам: Особенности получения паспорта в 18-летнем возрасте. Новости

В Украине при получении паспорта внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) в 18-летнем возрасте есть свои особенности. Об этом рассказала инспектор отдела по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции управления Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Запорожской области Ольга Парфенова.

Так, кроме свидетельства о рождении, паспортов родителей или одного из них, которые на момент рождения этого ребенка находились в гражданстве Украины, нужны также сведения регистрационной карточки налогоплательщика или сообщение фискальной службы об отказе в присвоении такого номера.

Также необходимо представить документ с фотокарточкой. Это нужно, по словам инспектора, потому что в отношении таких лиц обязательно проводится установление личности. При отсутствии таких документов предоставляется детальная информация о лице. С этой целью работник миграционной службы задает соответствующие вопросы, чтобы лицо могло вспомнить о себе как можно больше информации, пригодной к идентификации. Лицо может собственноручно заполнить обращение или это может заполнить работник ГМС.

Вся информация, которую сообщит заявитель, берется во внимание, в частности:

все места, где лицо проживало;

места обучения;

места временной и постоянной работы, по трудовому договору;

места прохождения курсов повышения квалификации или других специальных курсов.

«Дело в том, что биометрические параметры, которые обязательно необходимы для идентификации, это, в первую очередь, изображение лица. Мы будем направлять информацию абсолютно во все государственные реестры, к распорядителям госреестров, держателей информационных баз предприятий, учреждений, организаций, которые смогут нам предоставить информацию, пригодную для идентификации», – рассказала Ольга Парфенова.

Она отметила, что если личность не будет установлена в результате процедур установления личности, в том числе, путем опознания, или не будет лиц, которые смогут провести опознание этого лица, лицу будет рекомендовано обратиться в суд для установления своей личности. Это предусмотрено действующим законодательством. И уже после вступления в силу судебного решения лицо сможет обратиться повторно в органы ГМС и оформить паспорт в форме карточки (ID-паспорт).

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