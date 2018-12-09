Ситуация в пунктах пропуска днем 9 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 9 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Михаил: «11:41. Пеших пол клетки, машин до милиции около 100, дальше все забито.

Галина: «11.53. Перед ДНР машин 40-50, как всегда»;

Администратор: «12:03. Горловка. По состоянию на 12:55 (местное время) на блок посту 140 автомобилей, 18 автобусов, до 120 человек пешей очереди».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «12:15. На Каргиле: общая машин 50 и льготы 40 в сторону Курахово»;

Администратор: «13:46. Каргил из Донецка 52 обшей и 27 льгота».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «11:19. Еленовка закрыта по непонятным пока причинам»;

Администратор: «11:48. На Еленовке были проблемы со связью, не пропускали, уже начали. Еленовка до 10 машин на выезд и въезд»;

Сергей: «13:21.С утра на Еленовке проскочили на машине все посты быстро, молодцы ребята и те и те».

КПВВ «Станица Луганская»:

Валентина:»14:03. Сегодня в 10:00 из Станицы человек 30. В Станицу почти полный навес. Всем легкой дороги».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» на данный момент не сообщается.