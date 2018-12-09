На севере Донецка идет бой, – соцсети. Новости

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На севере Донецка идет бой, – соцсети

09.12.18 16:04dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 9 декабря, жители Донецка и Авдеевки в социальных сетях сообщают о сильных звуках боя к северу от Донецка.

  • Совковый Донецк: «Донецк. 15:21, начался какой-то замес! В стороне АП, Пески слышно с десяток мощных минусов»;
  • Отаке собі є: «На севере развязался нешуточный бой. Донецк»;
  • Мр Мурык: «Звуки пуска нескольких – 5-8 – Градов»;
  • Летов: «Авдеевка. После 15 час юго-восточный ветер доносит "бахи" и стрелковое»;
  • Ольга: «Донецк. Мира, на севере ряд залпов, сторона Минерального».

При этом местные интернет-издания утверждают, что «ВСУ обстреляли из минометов поселок Жабичево к северу от Донецка».

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