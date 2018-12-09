Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП (Фото). Новости

Сегодня, 9 декабря, около 4 часов утра в Донецке на пр. Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Автомобиль врезался в дерево, столб и дорожный знак. О пострадавших на данный момент не сообщается.
Также пользователи опубликовали фото развитого автомобиля.
- Найк: «Это он дерево поймал?»;
- Артем: «И столб, и светофор»
- Дмитрий: «Столб цел вроде. светофор снес и знак стоп, тополь»;
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- Владимир: «Дерьмовое место, таких в Донецке несколько, сколько помню, столько там аварии. Причем не абы какие, а именно жесткие. И машины пополам разрывало, и в ставке топились, и горели и на крыше по двести метров скользили по льду»;
- Дмитрий: «Место нормальное. В этой ситуации водитель перед столкновением подпрыгнул на куче шебня. Метров за семьдесят до дерева»;
- Артем: «Из за таких ДЦП страдают другие! Говорят, вояка был за рулем».
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