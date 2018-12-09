Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП (Фото). Новости

Сегодня, 9 декабря, около 4 часов утра в Донецке на пр. Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Автомобиль врезался в дерево, столб и дорожный знак. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Также пользователи опубликовали фото развитого автомобиля.