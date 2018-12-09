Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП (Фото). Новости

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Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП (Фото)

ДН

09.12.18 16:42dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сегодня, 9 декабря, около 4 часов утра в Донецке на пр. Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Автомобиль врезался в дерево, столб и дорожный знак. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Также пользователи опубликовали фото развитого автомобиля.

  • Найк: «Это он дерево поймал?»;
  • Артем: «И столб, и светофор»
  • Дмитрий: «Столб цел вроде. светофор снес и знак стоп, тополь»;
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  • Владимир: «Дерьмовое место, таких в Донецке несколько, сколько помню, столько там аварии. Причем не абы какие, а именно жесткие. И машины пополам разрывало, и в ставке топились, и горели и на крыше по двести метров скользили по льду»;
  • Дмитрий: «Место нормальное. В этой ситуации водитель перед столкновением подпрыгнул на куче шебня. Метров за семьдесят до дерева»;
  • Артем: «Из за таких ДЦП страдают другие! Говорят, вояка был за рулем».

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