Первое в Украине: Филь рассказал о жилье для переселенцев на Луганщине. Новости

В Луганской области реализуется первый в Украине проект по строительству жилья, где переселенцы получат квартиры уже с ремонтом. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации (ЛугОГА) Сергей Филь.

«Мы завершаем строительство дома в городе Рубежное. На него из областного бюджета из разных источников финансирования было выделено 60 млн грн. Это первое жилье в Украине, которое будет сдано и будет выдаваться людям уже с отделочными внутренними работами, т.е. с ремонтом. Это наш первый проект», – сказал он.

После завершения строительства жилья для переселенцев в Рубежном, соответствующий проект, возможно, будет реализован и в Северодонецке. «Как только мы полностью выделим квартиры тем людям, которые в них нуждаются в городе Рубежное, далее у нас есть планы по постройке такого же жилья в городе Северодонецк», – добавил Филь.

При этом и. о. председателя ЛугОГА отметил, что это очень сложный вопрос, поскольку «касается очень многих, в том числе, и бюрократических преград, в том числе, и слаженной работы местной власти». «Мы должны сделать и утвердить на сессии городского совета детальный план территории (это касается 84-го микрорайона). Как только мы будем видеть, что депутаты городского совета, городская власть готовы, мы готовы начать. Мы хотим от них видеть документы, а как сделать коммуникации и где найти средства для строительства жилья – это наш вопрос, как вопрос областной власти. Мы знаем, где есть эти возможности для финансирования, где их взять», – заверил Сергей Филь.

Напомним, в Рубежном за средства областного бюджета строится многоэтажный жилой дом, квартиры в котором получат очередники и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Как сообщалось ранее, в Луганской области подписаны новые договоры в рамках реализации программы «Доступное жилье».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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