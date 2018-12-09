Стало известно, где и когда на Луганщине построят областную больницу. Новости

В Луганской области областную больницу постоят в Северодонецке. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации (ЛугОГА) Сергей Филь (на фото).

На текущий момент отделения областной клинической больницы разбросаны по разным городам области. «Есть планы и они начали воплощаться в жизнь. На сегодня для строительства Луганской областной больницы в городе Северодонецке уже выделена земля. Это большой шаг», – сказал он.

По словам и. о. председателя ЛугОГА, недавно была завершена тендерная процедура относительно проектирования данного лечебного учреждения. «Сейчас документы находятся на рассмотрении в Антимонопольном комитете, потому что это большой объект, дорогой объект. На него есть очень много претендентов. Как только Антимонопольный комитет определится, кто есть настоящим победителем, и мы будем видеть, что этот исполнитель действительно может выполнить эту сверхсложную задачу, мы начнем разработку проекта областной больницы. Это первый шаг», – объяснил Сергей Филь.

Следующий шаг, по его словам, это поиск источников финансирования. «После того, как у нас будет проект данной больницы, мы будем понимать на какую сумму мы должны рассчитывать, и будем искать соответствующие источники финансирования. Безусловно, нам не хватит средств ни областного бюджета, ни Фонда государственного регионального развития, но нужно с чего-то начинать. Нужно видеть сумму, как только мы ее увидим, после этого будем говорить с народными депутатами Украины, которые выбраны от Луганщины, чтобы этот проект был записан отдельной строкой в государственном бюджете. Я думаю, что мы будем иметь современную хорошую клинику в городе Северодонецке», – сказал Сергей Филь.

Как сообщалось ранее, в селах Луганской области появится 11 новых амбулаторий. На их строительство выделено 87,5 млн грн из государственного бюджета.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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