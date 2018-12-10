И даже березы: Покровск досрочно засиял новогодними огнями (Фото). Новости

Коммунальные службы Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) уже украсили праздничной иллюминацией центр города. Даже елка сияет огнями, создавая новогоднее настроение задолго до собственно праздника.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», администрация города призвала коммунальщиков и руководство предприятий украсить здания и сооружения к 5 декабря – чтобы жители начали ощущать приближение новогодних праздников.

Уже 1 декабря в Покровске начали монтаж центральной елки, которая традиционно установлена на площади Шибанкова. Установили за пару дней и включили иллюминацию. А украсить городскую елку игрушками обещают ближе к торжественному открытию – ко Дню Святого Николая, 19 ноября.

Иллюминацией украсили и другие деревья, включая березы. Теперь вечером площадь Шибанкова превращается в оригинальную фотозону.

А вот светящихся саней с оленьей упряжкой и снеговика, которые украшали центральную площадь в прошлом году, пока нет. Как пояснил заммэра Покровска Юрий Третяк, они требуют ремонта и отправлены на реставрацию.

Из новинок – желтые и зеленые гирлянды, которые развесили вдоль проспекта Шахтостроителей. 6-метровой длины, они в темноте будто парят в воздухе, спуская вниз шлейф длиной около метра.

Впервые необычно сияют музей и библиотека по улице Европейской, которые украсили уличными гирляндами.

По ул. Маршала Москаленко переливается огнями елка у центрального отделения «Ощадбанка», ярко украшена поликлиника и деревья напротив нее.

Улицы Покровска продолжат свое новогоднее преображение и далее.

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