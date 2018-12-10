Стреляет флажками с трезубцем: На Донбассе продают хлопушки «Украина» (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) поступили в продажу новогодние хлопушки «Украина». Как передает корреспондент «Донецких новостей», стоимость новинки – 45 грн.

Это пневматическая хлопушка: высота тубы – 30 см, диаметр – 4,5 см, баллон – 2,5 см. Как уточняет производитель, она наполнена разноцветным бумажным конфетти или цветной фольгой, а также бумажными флажками Украины с трезубцем размером 5*2,5 см.

Отметим, что при розничной цене в Покровске в 45 грн, в интернет-магазинах хлопушка «Украина» при приобретении от 10 шт. стоит в 22,92 грн/шт.

«Пневматическая хлопушка не является пиротехническим изделием. Она представляет собой толстостенную гильзу, снизу которой находится баллон, заполненный сжатым воздухом, а сверху картонная трубка, наполненная конфетти и/или серпантином. Чтобы привести пневмохлопушку в действие нужно повернуть нижнюю часть (баллон) и верхнюю (трубку) в разные стороны по указанию стрелок. Их можно использовать как на улице, так и в помещении. В помещении с небольшими потолками рекомендуется использовать пневмохлопушки небольшого размера – до 60 см», – уточняют продавцы в интернет-магазине.

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