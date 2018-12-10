Скоро волки заведутся: В парке Щербакова живет лиса (Фото). Новости

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Скоро волки заведутся: В парке Щербакова живет лиса (Фото)

ДН

10.12.18 07:39dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке в парке Щербакова живет лиса. Ее неоднократно видели жители города. Об этом дончане сообщают в соцсетях.

Так, жительница Донецка публикует кадры из парка: 

 

Жители Донецка обсуждают ситуацию с диким животным в городе:

  • Ольга: «Скоро волки заведутся»;
  • Андрей: «Повыгоняли из пригорода животинок и птичек, некуда бедным податься больше»;
  • Наташа: «Война животных ближе к людям гонит».

Также люди отмечают, что эта лиса, по всей видимости, уже обжилась в парке. «Видели эту лису дня 3 назад там же. Спокойно метрах в 10 перешла дорожку в сторону аквапарка и скрылась в низком кустарнике. Видимо, она уже обжилась в парке Щербакова», – пишет Арина 9 декабря.

Дончане опасаются, чтобы лиса не стала разносчиком бешенства:

  • Наталья: «Дикая? Ждать в городе бешенство»;
  • Александр: «Скорее можно ждать от бродячих собак»;
  • Надежда: «Она красивая, тоже видели. Прошла мимо, по делам, наверное. На вид бешенства нет».

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