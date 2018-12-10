Цены для рабочего – неподъемные: В Донецке показали стоимость продуктов в супермаркете (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке продукты продолжают дорожать. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Арсений.

Житель Донецка показал цены в «Амсторе». «В принципе, цена везде приблизительно одинаковая в ДНР. Продукция весьма непрезентабельная. На рынке цена, конечно же, выше, но там и товар поотборнее. Для понимания. Цены для простого служащего или рабочего – неподъемные. Ну, например. Квалифицированный рабочий ЖЭКа или "Теплосети" получает 5000-7000 руб. (2-2,9 тыс. грн по местному курсу на 10.12.2018 – прим. ред.), врач городской больницы – в пределах 5000-10000 руб. (2-4 тыс. грн). Минимальная пенсия 3200 руб. (1339 грн). Не берусь судить о процентном количестве получающих такую пенсию, но большинство. Учитывая гипербезработицу в ДНР, цены нереальные», – написал дончанин.

Так, в супермаркете продают (цена за кг):

масло подсолнечное – 73-87 руб. (30,5-36,4 грн) за литр;

соль – 11 руб. (4,6 грн);

сахар – 43-47 руб. (18-19,7 грн).

Цены на овощи и фрукты:

лук – 27-43 руб. (11,3-18 грн);

чеснок – 155 руб. (64,9 грн);

свекла – 22 руб. (9,2 грн);

морковь – 23 руб. (9,6 грн);

картофель – 22 руб. (9,2 грн);

яблоки – 54-66 руб. (грн);

хурма – 53-63 руб. (грн);

апельсин – 86 руб. (грн);

мандарин – 75 руб. (грн);

помидор – 141 руб. (грн).

Напомним, в «ДНР» подорожали продукты питания первой необходимости.

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