Российский оппозиционер назвала слабое место Путина. Новости

Президент России Владимир Путин – отличный тактик, но у него отсутствует стратегическое мышление. Такое мнение высказала российский оппозиционный политик Ольга Курносова.
«Чтобы его понимать, нужно вспомнить, откуда он. Изначально он работал в разведке, в ФСБ. Он мыслит именно как разведчик и сотрудник спецслужб, поэтому у него абсолютно отсутствует стратегическое мышление. Он ведь работал не в аналитическом отделе КГБ СССР, а сидел в ГДР, за кем-то следил, работал с сотрудниками посольства и спецслужбами ГДР, поэтому нет широты кругозора, стратегического мышления, но очень неплохое тактическое мышление», – сказала она.
По ее мнению, свои навыки президент РФ хорошо применяет в вопросах вербовки, заставляя людей делать то, что выгодно ему. «Если мы хотим выигрывать у Путина, мы должны действовать стратегически. Всегда действовать стратегически. В вопросах стратегии у него можно выигрывать и нужно выигрывать, а в тактических зачастую он нас переигрывает», – отмечает Курносова.
«За 4 года агрессии [России против Украины] уже можно было научиться, попытаться начать это делать – играть на опережение. Потому что если есть какое-то стратегическое видение того, что нужно делать, то можно научиться играть на опережение», – считает российский оппозиционер.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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