Государственное бюро расследований завалили делами о военных преступлениях. Новости

В Украине новое ведомство зарегистрировало военные преступления и преступления, совершенные государственными служащими, но подозрения пока никому не объявлены. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 декабря, в ходе брифинга в Киеве сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление истины в делах», – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уголовные дела пока не зарегистрированы.

«Я хотел бы озвучить первоочередную проблему, которая возникла на данном этапе. На прошлой неделе было направлено несколько сотен уголовных производств о совершении военных преступлений. Мы планировали начать работу с чистого листа, и только с тех производств, которые будут зарегистрированы с 27 ноября этого года. Но уже есть более 300 производств, которые направлены нам по подследственности. Сейчас мы будем изучать законность направления этих дел», – заявил Труба.

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