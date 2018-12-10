В «ДНР» показали цены на детское питание (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал цены на детское питание в одном из магазинов в городе. Кадры с ценниками он продемонстрировал в соцсети.

Так, в «ДНР» продают:

детские каши «ФрутоНяня» (200 г) – 113-138 руб. (47-57,7 грн по местному курсу на 10.12.2018);

молочные каши «Агуша» (200 г) – 151 руб. (63 грн);

пюре фруктовое, яблоко-персик, яблоко с морковью «Агуша» (баночка 115 г) – 46,9 руб. (19,6 грн);

фруктовые и овощные пюре «Hame» (баночка 190 г) – 49-59 руб. (20,5-24,6 грн);

мясные консервы «Hame» – 57-63 руб. (23,8-26,3 грн);

детские соки «Тема» (0,2 л) – 33 руб. (13,8 грн);

детские соки «Агуша» – 30-31 руб. (12,5-12,9 грн).

Напомним, в «ДНР» подорожали продукты питания первой необходимости.

Читайте также: