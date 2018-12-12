В «ДНР»: Блогер показал, как выглядят Новогорловка и «Стирол» (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил прогулялся в районе Новогорловки и «Стирола». Кадры увиденного он опубликовал в социальной сети.

«Для тех, кто не был в Горловке, уточню, что Новогорловка – это название микрорайона. Золотые купола и КПСС тут же, рядом... Офис концерна "Стирол" выглядит "по-бАгатому" на фоне всего остального. Здание без окон и дверей с нелепой (теперь) вывеской "Прогресс"… Заметил, что все разграбленные и заброшенные промышленные здания выглядят одинаково», – прокомментировал Михаил.

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