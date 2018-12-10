В Азовском море продолжается нагнетание обстановки, – разведка. Новости

Военная разведка Украины наблюдает повышенную активность вооруженных сил Российской Федерации вблизи государственных границ на Донбассе, а также в акватории Черного и Азовского морей. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Эта активность в первую очередь связана с новым учебным периодом в РФ, а во-вторых – с усилением некоторых направлений. Это крымское и донецкое направления. Там сейчас очень активные мероприятия по боевой подготовке начались и перемещение войск в Ростовской области», – сказал он.

По его словам, кроме этого в Крыму Россия начала учения Черноморского флота с привлечением других подразделений с территориальной части РФ, прежде всего воздушно-десантных, которые проводятся в два раза активнее, чем до аннексии полуострова. «В Азовском море идет нагнетание обстановки. Мы это видим и по мероприятиям по боевой подготовке, и по пропускному режиму через Керченский пролив. Количество судов, ожидающих захода в Азовское море или выхода из него, увеличилось во много раз, и это мы наблюдаем очень давно», – сообщил Скибицкий.

Он отметил, что в порты Мариуполя и Бердянска в связи с блокадой Азовского моря теперь заходят в два раза меньше торговых судов, а очень много кораблей из-за этой ситуации просто меняют пункт назначения. «Они просто разворачиваются и отправляются в другую сторону – в Одессу, в Николаев, потому что необходимо разгружаться, это деньги, которые теряет судовладелец», – добавил представитель управления разведки.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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