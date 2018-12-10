В Азовском море продолжается нагнетание обстановки, – разведка. Новости

Военная разведка Украины наблюдает повышенную активность вооруженных сил Российской Федерации вблизи государственных границ на Донбассе, а также в акватории Черного и Азовского морей. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
«Эта активность в первую очередь связана с новым учебным периодом в РФ, а во-вторых – с усилением некоторых направлений. Это крымское и донецкое направления. Там сейчас очень активные мероприятия по боевой подготовке начались и перемещение войск в Ростовской области», – сказал он.
По его словам, кроме этого в Крыму Россия начала учения Черноморского флота с привлечением других подразделений с территориальной части РФ, прежде всего воздушно-десантных, которые проводятся в два раза активнее, чем до аннексии полуострова. «В Азовском море идет нагнетание обстановки. Мы это видим и по мероприятиям по боевой подготовке, и по пропускному режиму через Керченский пролив. Количество судов, ожидающих захода в Азовское море или выхода из него, увеличилось во много раз, и это мы наблюдаем очень давно», – сообщил Скибицкий.
Он отметил, что в порты Мариуполя и Бердянска в связи с блокадой Азовского моря теперь заходят в два раза меньше торговых судов, а очень много кораблей из-за этой ситуации просто меняют пункт назначения. «Они просто разворачиваются и отправляются в другую сторону – в Одессу, в Николаев, потому что необходимо разгружаться, это деньги, которые теряет судовладелец», – добавил представитель управления разведки.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
Читайте также:
- Азовские санкции: Украина будет настаивать на «заморозке» сотрудничества ЕС с РФ
- Россия наращивает корабельную группировку в Азовском море, – Муженко
- Идет слияние армии РФ с «армейскими корпусами» в «ДНР» и «ЛНР», – Муженко
- Если не реагировать на действия России сейчас, увидим наступление на страны Балтии, – Хербст
- Американский дипломат не видит возможностей для российского реванша в Украине
- Могут отключить от системы SWIF: Волкер рассказал о планирующихся санкциях в отношении РФ
- Присутствие кораблей НАТО в Азовском море невозможно без согласия РФ, – нардеп
- Санкции в отношении России должны быть расширены, – Климпуш-Цинцадзе
- Саммит «Большой двадцатки» стал кошмаром для Путина, – мнение
Комментарии