Сумасшествие или эксцесс исполнителя: Российский оппозиционер о нападении РФ на корабли ВМС Украины. Новости

Все, что происходило в Керченском проливе с украинскими военными кораблями, даже нельзя назвать «несоизмеримым применением силы», и это точно было не то, что планировал президент РФ Владимир Путин, особенно перед саммитом лидеров стран «Большой двадцатки». Такое мнение высказала российский оппозиционный политик Ольга Курносова.

«То, что происходило на полях саммита G20, было настолько неприлично, что, конечно, Путин к этому не стремился. Когда он стоял на общем фотографировании где-то в сторонке, а Песков рассказывал, что они где-то, я не знаю, то ли в туалете, то ли где-то еще с Трампом все-таки перекинулись парой слов», – сказала она.

По ее словам, нельзя исключать ситуации, что нападение и захват украинских кораблей в Азово-Керченской акватории – это «эксцесс исполнителя», потому что в России ожесточенно работает пропаганда против Украины.

«На фоне постоянного нагнетания ситуации эксцесс исполнителя действительно может возникать. Когда мы смотрим из Украины, мы понимаем, что этого не существует, но мы включаем российские телеканалы и там совершенно другая картина мира, где по улицам украинских городов бегают страшные радикалы, а страшная организация "Правый сектор" ходит с факельными шествиями и чуть ли не каждый день, а люди в Киеве жмутся по стенкам в ожидании, когда пройдут эти страшные "фашисты" по улицам», – отмечает Курносова.

«Что после этого они могут думать? Могут думать, что действительно где-то в ночи к опорам Керченского моста ползут диверсанты, к мосту, который и без диверсантов вот-вот упадет. Керченский мост – очень болезненный вопрос для РФ. Во-первых, это абсолютный фейк. А с точки зрения экономической – абсолютно провальный проект, на который было потрачено огромное количество денег… Я не могу исключить, что они бы и сами бы его с удовольствием взорвали, чтобы потом списать это на украинских диверсантов», – продолжила политик.

Она подчеркнула, то, что происходило в Керченском проливе с украинскими военными кораблями, «это от начала до конца – сумасшествие». «Стоило устраивать "зеленых человечков" в Крыму, стоило рассказывать, что российских войск нет на Донбассе, что "Бук", которым сбили МН17, на самом деле украинский – вот стоило все это говорить, чтобы потом два украинских катера и буксир, которые идут под флагами ВМС Украины атаковать российскими кораблями, вертолетами, под флагами РФ? Неприкрытая, прямая военная агрессия. Я не понимаю, для чего было городить все тогда и говорить, что "мы тут ни при чем", чтобы сейчас это всему миру продемонстрировать. Логики никакой нет вообще», – считает Курносова.

«И весь мир говорит: "Ха-ха-ха, вы же говорили, вас там нет. Вот же вы". Поляки уже заявили, что теперь Россия никак не может не считаться стороной конфликта. Россия подтвердила, что она является стороной конфликта в Украине», – резюмировала она.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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