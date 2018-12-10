Линия разграничения: За 11 месяцев в «Л-ДНР» въезжали больше, чем выезжали (Инфографика). Новости

За январь-ноябрь 2018 года Государственной пограничной службой Украины было зафиксировано 11 млн 587 тыс. пересечений линии разграничения на Донбассе. При этом в сравнении с 2016 годом количество пересечений увеличилось на 43%.

В течение 11-ти месяцев наиболее загруженными оказались в Донецкой области контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» и «Марьинка», а также КПВВ «Станица Луганская» – в Луганской:

При этом разница между въездом в «Л-ДНР» и выездом незначительная. Так, въезжали на неподконтрольные украинской власти территории Донбасса на 3 тыс. раз больше (или всего на 0,1%), чем выезжали (въезд в «Л-ДНР» – 5,795 млн, выезд – 5,792 млн).

В течение 11-ти месяцев превышение въезда в «Л-ДНР» с подконтрольных территорий над выездом отмечалось в Донецкой области через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» и «Марьинка»:

Количество пересечения линии разграничения на Донбассе за январь-ноябрь 2018 г.

КПВВ Выезд с НКТ* Въезд на НКТ* +/- пересечения % Донецкая обл. 4 402 тыс. 4 416 тыс. +14 тыс. +0,3% Гнутово 556 тыс. 602 тыс. +46 тыс. +8,3% Майорское 1 315 тыс. 1 281 тыс. -34 тыс. -2,6% Марьинка 1 377 тыс. 1 386 тыс. +9 тыс. +0,7% Новотроицкое 1 154 тыс. 1 147 тыс. -7 тыс. -0,6% Луганская обл. 1 390 тыс. 1 379 тыс. -11 тыс. -0,8% Станица Луганская 1 390 тыс. 1 379 тыс. -11 тыс. -0,8% ВСЕГО 5 792 тыс. 5 795 тыс. +3 тыс. +0,1%

*НКТ – временно неконтролируемая территория Украины в Донецкой и Луганской областях

В принципе, тенденция небольшой разницы между въезжающими и выезжающими сохраняется с 2017 года:

Однако за последние 2 года количество пересечений линии разграничения на Донбассе в среднем увеличилось на 43%.

Количество пересечения линии разграничения на Донбассе (оба направления)

за январь-ноябрь 2016-2018 гг.

2016 2017 2018 Соотношение 2018 г. к 2016 г. январь 637 тыс. 760 тыс. 1 087 тыс. +71% февраль 656 тыс. 678 тыс. 1 066 тыс. +63% март 915 тыс. 1 098 тыс. 1 147 тыс. +25% апрель 881 тыс. 1 123 тыс. 1 329 тыс. +51% май 953 тыс. 1 207 тыс. 1 335 тыс. +40% июнь 1 062 тыс. 1 328 тыс. 1 419 тыс. +34% июль 1 242 тыс. 1 469 тыс. 1 643 тыс. +32% август 1 239 тыс. 1 579 тыс. 1 706 тыс. +38% сентябрь 974 тыс. 1 339 тыс. 1 402 тыс. +44% октябрь 967 тыс. 1 329 тыс. 1 387 тыс. +43% ноябрь 879 тыс. 1 217 тыс. 1 326 тыс. +51% Всего 10 405 тыс. 13 127 тыс. 14 847 тыс. +43%

Напомним, что сейчас в «ДНР» действуют 4 автомобильных пункта пропуска на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией:

№ п/п Наименование Место расположения 1. КПП «Горловка» г. Горловка, автозаправка «Донбасснефтепродукт», автодорога Горловка – Бахмут, район украинского КПВВ «Майорск» 4. КПП «Александровка» в 7 км от пгт Александровка, перекресток автодорог пос. Бродский – пгт Луганское, автодорога Донецк-Курахово, район украинского КПВВ «Марьинка» 5. КПП «Оленовка» (КПП «Еленовка») пгт Оленовка (Еленовка), автодорога Донецк – Мариуполь, район украинского КПВВ «Новотроицкое» 6. КПП «Октябрь» Новоазовский район, с. Октябрь, автодорога Донецк – Мариуполь, район украинского КПВВ «Гнутово»

Подготовлено по материалам Госпогранслужбы Украины

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