Линия разграничения: За 11 месяцев в «Л-ДНР» въезжали больше, чем выезжали (Инфографика). Новости

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Линия разграничения: За 11 месяцев в «Л-ДНР» въезжали больше, чем выезжали (Инфографика)

ДН

10.12.18 15:54dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За январь-ноябрь 2018 года Государственной пограничной службой Украины было зафиксировано 11 млн 587 тыс. пересечений линии разграничения на Донбассе. При этом в сравнении с 2016 годом количество пересечений увеличилось на 43%.

В течение 11-ти месяцев наиболее загруженными оказались в Донецкой области контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» и «Марьинка», а также КПВВ «Станица Луганская» – в Луганской:

При этом разница между въездом в «Л-ДНР» и выездом незначительная. Так, въезжали на неподконтрольные украинской власти территории Донбасса на 3 тыс. раз больше (или всего на 0,1%), чем выезжали (въезд в «Л-ДНР» – 5,795 млн, выезд – 5,792 млн).

В течение 11-ти месяцев превышение въезда в «Л-ДНР» с подконтрольных территорий над выездом отмечалось в Донецкой области через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» и «Марьинка»:

Количество пересечения линии разграничения на Донбассе за январь-ноябрь 2018 г.

КПВВ

Выезд с НКТ*

Въезд на НКТ*

+/-

пересечения

%

Донецкая обл.

4 402 тыс.

4 416 тыс.

+14 тыс.

+0,3%

Гнутово

556 тыс.

602 тыс.

+46 тыс.

+8,3%

Майорское

1 315 тыс.

1 281 тыс.

-34 тыс.

-2,6%

Марьинка

1 377 тыс.

1 386 тыс.

+9 тыс.

+0,7%

Новотроицкое

1 154 тыс.

1 147 тыс.

-7 тыс.

-0,6%

Луганская обл.

1 390 тыс.

1 379 тыс.

-11 тыс.

-0,8%

Станица Луганская

1 390 тыс.

1 379 тыс.

-11 тыс.

-0,8%

ВСЕГО

5 792 тыс.

5 795 тыс.

+3 тыс.

+0,1%

 

*НКТ – временно неконтролируемая территория Украины в Донецкой и Луганской областях

В принципе, тенденция небольшой разницы между въезжающими и выезжающими сохраняется с 2017 года:

Однако за последние 2 года количество пересечений линии разграничения на Донбассе в среднем увеличилось на 43%.

Количество пересечения линии разграничения на Донбассе (оба направления)
за январь-ноябрь 2016-2018 гг.

 

2016

2017

2018

Соотношение 2018 г. к 2016 г.

январь

637 тыс.

760 тыс.

1 087 тыс.

+71%

февраль

656 тыс.

678 тыс.

1 066 тыс.

+63%

март

915 тыс.

1 098 тыс.

1 147 тыс.

+25%

апрель

881 тыс.

1 123 тыс.

1 329 тыс.

+51%

май

953 тыс.

1 207 тыс.

1 335 тыс.

+40%

июнь

1 062 тыс.

1 328 тыс.

1 419 тыс.

+34%

июль

1 242 тыс.

1 469 тыс.

1 643 тыс.

+32%

август

1 239 тыс.

1 579 тыс.

1 706 тыс.

+38%

сентябрь

974 тыс.

1 339 тыс.

1 402 тыс.

+44%

октябрь

967 тыс.

1 329 тыс.

1 387 тыс.

+43%

ноябрь

879 тыс.

1 217 тыс.

1 326 тыс.

+51%

Всего

10 405 тыс.

13 127 тыс.

14 847 тыс.

+43%

 

Напомним, что сейчас в «ДНР» действуют 4 автомобильных пункта пропуска на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией:

№ п/п

Наименование

Место расположения

1.

КПП «Горловка»

г. Горловка, автозаправка «Донбасснефтепродукт», автодорога Горловка – Бахмут, район украинского КПВВ «Майорск»

4.

КПП «Александровка»

в 7 км от пгт Александровка, перекресток автодорог пос. Бродский – пгт Луганское, автодорога Донецк-Курахово, район украинского КПВВ «Марьинка»

5.

КПП «Оленовка» (КПП «Еленовка»)

пгт Оленовка (Еленовка), автодорога Донецк – Мариуполь, район украинского КПВВ «Новотроицкое»

6.

КПП «Октябрь»

Новоазовский район, с. Октябрь, автодорога Донецк – Мариуполь, район украинского КПВВ «Гнутово»

 

Подготовлено по материалам Госпогранслужбы Украины

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