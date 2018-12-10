Линия разграничения: За 11 месяцев в «Л-ДНР» въезжали больше, чем выезжали (Инфографика). Новости

За январь-ноябрь 2018 года Государственной пограничной службой Украины было зафиксировано 11 млн 587 тыс. пересечений линии разграничения на Донбассе. При этом в сравнении с 2016 годом количество пересечений увеличилось на 43%.
В течение 11-ти месяцев наиболее загруженными оказались в Донецкой области контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» и «Марьинка», а также КПВВ «Станица Луганская» – в Луганской:
При этом разница между въездом в «Л-ДНР» и выездом незначительная. Так, въезжали на неподконтрольные украинской власти территории Донбасса на 3 тыс. раз больше (или всего на 0,1%), чем выезжали (въезд в «Л-ДНР» – 5,795 млн, выезд – 5,792 млн).
В течение 11-ти месяцев превышение въезда в «Л-ДНР» с подконтрольных территорий над выездом отмечалось в Донецкой области через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» и «Марьинка»:
Количество пересечения линии разграничения на Донбассе за январь-ноябрь 2018 г.
КПВВ
Выезд с НКТ*
Въезд на НКТ*
+/-
пересечения
%
Донецкая обл.
4 402 тыс.
4 416 тыс.
+14 тыс.
+0,3%
Гнутово
556 тыс.
602 тыс.
+46 тыс.
+8,3%
Майорское
1 315 тыс.
1 281 тыс.
-34 тыс.
-2,6%
Марьинка
1 377 тыс.
1 386 тыс.
+9 тыс.
+0,7%
Новотроицкое
1 154 тыс.
1 147 тыс.
-7 тыс.
-0,6%
Луганская обл.
1 390 тыс.
1 379 тыс.
-11 тыс.
-0,8%
Станица Луганская
1 390 тыс.
1 379 тыс.
-11 тыс.
-0,8%
ВСЕГО
5 792 тыс.
5 795 тыс.
+3 тыс.
+0,1%
*НКТ – временно неконтролируемая территория Украины в Донецкой и Луганской областях
В принципе, тенденция небольшой разницы между въезжающими и выезжающими сохраняется с 2017 года:
Однако за последние 2 года количество пересечений линии разграничения на Донбассе в среднем увеличилось на 43%.
Количество пересечения линии разграничения на Донбассе (оба направления)
за январь-ноябрь 2016-2018 гг.
2016
2017
2018
Соотношение 2018 г. к 2016 г.
январь
637 тыс.
760 тыс.
1 087 тыс.
+71%
февраль
656 тыс.
678 тыс.
1 066 тыс.
+63%
март
915 тыс.
1 098 тыс.
1 147 тыс.
+25%
апрель
881 тыс.
1 123 тыс.
1 329 тыс.
+51%
май
953 тыс.
1 207 тыс.
1 335 тыс.
+40%
июнь
1 062 тыс.
1 328 тыс.
1 419 тыс.
+34%
июль
1 242 тыс.
1 469 тыс.
1 643 тыс.
+32%
август
1 239 тыс.
1 579 тыс.
1 706 тыс.
+38%
сентябрь
974 тыс.
1 339 тыс.
1 402 тыс.
+44%
октябрь
967 тыс.
1 329 тыс.
1 387 тыс.
+43%
ноябрь
879 тыс.
1 217 тыс.
1 326 тыс.
+51%
Всего
10 405 тыс.
13 127 тыс.
14 847 тыс.
+43%
Напомним, что сейчас в «ДНР» действуют 4 автомобильных пункта пропуска на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией:
№ п/п
Наименование
Место расположения
1.
КПП «Горловка»
г. Горловка, автозаправка «Донбасснефтепродукт», автодорога Горловка – Бахмут, район украинского КПВВ «Майорск»
4.
КПП «Александровка»
в 7 км от пгт Александровка, перекресток автодорог пос. Бродский – пгт Луганское, автодорога Донецк-Курахово, район украинского КПВВ «Марьинка»
5.
КПП «Оленовка» (КПП «Еленовка»)
пгт Оленовка (Еленовка), автодорога Донецк – Мариуполь, район украинского КПВВ «Новотроицкое»
6.
КПП «Октябрь»
Новоазовский район, с. Октябрь, автодорога Донецк – Мариуполь, район украинского КПВВ «Гнутово»
Подготовлено по материалам Госпогранслужбы Украины
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