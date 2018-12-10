Сводка из зоны ООС за 9 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий ранения получил 1 военнослужащий Объединенных сил. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник открывал прицельный огонь из минометов калибром 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новотошковского, что на Луганщине, и хутора Вольный (Золотое-4) на попаснянском направлении. По опорным пунктам украинских войск вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, у шахты «Бутовка» (к северу от Донецка), а также у Павлополя, Водяного и Гнутово НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 169 единиц. Под обстрелами оказались район "Вольво-центра", село Спартак и поселки Александровка, шахты "Трудовская", Жабичево на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка и ее поселок шахты им. Гагарина; Ясиноватая и близлежащее село Крутая Балка; села Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.), Саханка, Октябрь (после переименования Верхнешироковское – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 9 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Донецкий и Калиново, сел Желобок, Логвиново и Лозовое, поселка Голубовское, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».