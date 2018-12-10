Украина должна поднимать проблемы войны на Донбассе в комплексе, – мнение. Новости

Россия не хочет, чтобы Украина на международном уровне комплексно обсуждала все проблемы и последствия войны – и Крым, и Донбасс. Об этом заявил украинский философ Сергей Дацюк.

«Перед нами стоит непростая проблема. Мы будем обсуждать каждую проблему войны отдельно? Отдельно будем говорить о Крыме, отдельно будем говорить о временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и отдельно об Азовском море? Именно к этому стремится Россия – чтобы каждая из этих проблем рассматривалась отдельно», – сказал он.

По его мнению, вопрос территориальной целостности Украины на международном уровне нужно поднимать комплексно. «Или мы фиксируем войну и рассматриваем последствия этой войны системно, и в едином комплексе ведем переговоры. Или мы разрываем эти вопросы и говорим отдельно, как этого хочет Россия: Крым – "так это ж голосование местных жителей, все законно". ОРДЛО* – "это ж гражданская война", как говорит Путин. Азовское море – "ну, да – есть нюансы". Путин хочет, чтобы мы отдельно об этом говорили», – отмечает Дацюк.

«Нам нужно донести нашим стратегическим партнерам свою стратегию, которая должна состоять системном комплексном рассмотрении вопросов войны. И есть такой способ рассмотрения этого вопроса системно», – считает эксперт.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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