Эти люди не успеют выехать: Житель Горловки показал очередь к КПП «ДНР» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на автодороге «Горловка-Бахмут» в направлении подконтрольного украинским властям Бахмута (до переименования Артемовск), перед КПП «ДНР» продолжают собираться огромные автомобильные очереди. Житель Горловки Михаил показал размеры очереди 8 декабря, опубликовав соответствующие кадры в социальной сети.

Как сообщил Михаил, он возвращался в Горловку из Бахмута. «Время около 12:30-13:00, суббота. Рейсовые 14-й и 100-ка приезжали на блокпост непривычно полупустыми. Но... Не всем так повезло. Автомобильная очередь на выезд была длинная-предлинная и практически не двигалась. Эта вереница искусственно прерывалась двумя шлагбаумами, установленными в районе старого поста. Таким образом, количество авто непосредственно перед контролем "дозировалось" и подавалось "капельно"», – рассказал горловчанин.

Также он процитировал слова местных жителей, которые сообщают, что люди на автомобилях приезжают рано утром, отстояв до закрытия КПП «ДНР», возвращаются назад. И так несколько суток. «Подошел к двум водителям, машины которых находились в первой двадцатке, спросил: сколько стоите? Ответ: "Пятые сутки не могу выехать, каждый день по новой. Сегодня есть надежда...". Желаю счастливого пути, иду дальше вдоль этой колонны легкового транспорта. Иногородние "бусы" (сегодня их очень мало) тоже отстаиваются на старом посту, запускаются по 4-5 штук. Вереница машин заканчивается почти у "треугольной", а значит, ее длина немного меньше километра, местами в два ряда. Эти люди сегодня не успеют выехать, а за ними все еще продолжают занимать очередь», – рассказал Михаил.

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