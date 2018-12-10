Украине нужна смена формата переговоров и по Донбассу, и по Крыму, – мнение. Новости

Минский формат переговоров, которые ведет Украина о Донбассе не затрагивает проблему войны с Россией, в частности Крым, а, следовательно, и вопрос восстановления территориальной целостности комплексно, поэтому необходимо менять формат. Об этом заявил украинский философ Сергей Дацюк.
«Минский формат разорвал Крым и ОРДЛО*. В "Нормандском" формате мы пытались выйти на системное рассмотрение. Будапештский формат нам дает такую возможность, потому что там Украина рассматривает в целом по состоянию на момент подписания Будапештского меморандума. Она целостная, и мы должны обговаривать ту Украину, которая существовала на момент подписания Будапештского меморандума», – сказал он.
«Будапештский меморандум – это лучший способ обсуждения Украины, как целостного государства, обсуждения всей войны в системном и комплексном формате. Это очень важный момент перехода от всяких частных, партикулярных форматов к системному целостному формату», – добавил Дацюк.
При этом он акцентировал, что Россия не хочет, чтобы Украина на международном уровне комплексно обсуждала все проблемы и последствия войны – и Крым, и Донбасс.
«Но у [украинской] власти нет стратегии. До сих пор не прозвучало официально, зачем нам Будапештский формат. Это я сказал, но не сказал ни президент, ни глава СНБО, и даже не спикер парламента. Когда [МИД Украины] было сделано заявление о Будапештском меморандуме, никто даже не сформулировал, чего мы хотим добиться. А Будапештский формат позволяет сформулировать вопрос системно и говорить о войне целой Украины против целой России. Это принципиальная разница между всеми остальными форматами. Еще и в стратегическом плане – включая сюда вопрос ядерного разоружения», – считает философ.
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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