В Украине волонтерам доверяют больше, чем армии и церкви (Инфографика). Новости

В Украине наибольшим уровнем доверия среди населения пользуются волонтерские организации, наименьшим – Верховная Рада. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве представляя результаты социологического опроса*, рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

«Наибольшим доверием сейчас пользуются волонтерские организации, которым доверяют 66% населения, а не доверяют – 21%, и церковь, которой доверяют 57%, и не доверяют – 26%. Немного хуже показатели у Вооруженных сил Украины, которым доверяют 53%, не доверяют – 38%, и у глав городских и сельских советов, которым доверяют 47%, не доверяют – 40%», – сообщил он.

«Примерно одинаковое количество тех, кто доверяет и не доверяет общественным организациям. Среди всех остальных институций из списка значительно преобладают те, которым не доверяют, чем те, кому доверяют», – добавил эксперт.

Согласно опросу, в пятерку лидеров тех институций, которым украинцы больше всего не доверяют вошли:

Верховная Рада – более 90%;

Кабинет министров Украины – более 85%;

судебная система – почти 85%;

премьер-министр – более 82%;

президент – почти 82%.

Также среди украинцев высокий уровень недоверия к государственным системам социальной защиты, пенсионного обеспечения и здравоохранения. Им не доверяют в среднем 73% населения Украины.

Как сообщалось ранее, согласно опросу, в Украине абсолютное большинство населения, а именно – 82% считают социально-экономическую ситуацию плохой. Кроме того, 79% респондентов среди виновных в этом на первое место поставили деятельность действующей власти в Украине, на втором месте российская агрессия. Кроме того, более трети населения настроены пессимистично и не видят перспективы в ближайшем будущем для улучшения социально-экономической ситуации в Украине. При этом более половины населения хотят комплексных изменений.

* Всеукраинский опрос «Общественно-политические настроения населения: ноябрь-декабрь 2018 года» был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Методом личного интервью опрошены 2000 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым, и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет (1754 интервью, или 88% от общего количества, были проведены в период после 26 ноября, после захвата российскими военными украинских кораблей в Азово-Керченской акватории). Статистическая погрешность выборки – от 1,4% до 3,3%.

Читайте также: