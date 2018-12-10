Война на Донбассе и коррупция почти равноценные проблемы украинцев (Инфографика). Новости

В Украине 92,5% респондентов назвали коррупцию одной из трех самых больших проблем в стране после высокой стоимости жизни и войны на Донбассе. Об этом идет речь в анализе общенациональных опросов «Коррупция в Украине: восприятие, опыт, отношение», обнародованном фондом «Демократические инициативы».

Согласно опросу, в 2018 году первое место в перечне проблем 95,8% украинцев занимает высокая стоимость жизни и низкие зарплаты, второе – военная операция на востоке Украины (93,9%).

Кроме того, 92,5% респондентов наиболее актуальной из различных типов коррупции (политическая коррупция на высшем уровне, повседневная бытовая коррупция и коррупция в бизнесе), считают политическую коррупцию на самом высоком уровне очень или скорее серьезной проблемой. Повседневную бытовую коррупцию, с которой могут непосредственно сталкиваться опрашиваемые считают менее серьезной проблемой (81,6%). Коррупцию в бизнесе считают очень и скорее серьезной проблемой 72,4% респондентов.

Более 80% опрошенных считают основными причинами коррупции отсутствие адекватного наказания за такие действия, а более 58% – нечестность политиков и государственных служащих. Среди таких причин более 39% респондентов назвали привычку населения решать все с помощью коррупции.

Наиболее эффективными мерами в борьбе с коррупцией большинство опрошенных назвали уголовные методы:

обеспечить неотвратимость уголовного наказания за коррупцию (58,4% указали среди трех основных мероприятий, в том числе 23,9% – как первый выбор);

лишить народных депутатов Украины депутатской неприкосновенности (56,2% указали среди трех основных, 29% – в качестве первоочередного);

увольнять чиновников с запретом в дальнейшем занимать подобную должность (указали 53%, в том числе 12,2% – как первый выбор).

*Общенациональные опросы о проблеме коррупции в Украине проводились с 2007 по 2018 годы Киевским международным институтом социологии. По всей территории Украины, с 2015 года за исключением неподконтрольных территорий, методом личного интервью были опрошены лица в возрасте 18 лет и старше. Границы погрешности – примерно 1%. В 2018 году опрос проводился с 3 июля по 11 августа. Количество опрошенных – 10 169 человек.

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